6 ميداليات لـ«الشارقة للمرأة» في البندقية والمسدس

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نجحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في التتويج بـ6 ميداليات ملونة برياضة الرماية لفئة السيدات ضمن منافسات البطولة الأولى للبندقية والمسدس والتي أقيمت مؤخراً في نادي الذيد.

وحصدت ياسمين تهلك ذهبية المركز الأول لمسابقة البندقية ونورة الكتبي الميدالية الفضية وصالحة آل علي الميدالية البرونزية وفي مسابقة المسدس فازت جواهر المازمي بالميدالية الذهبية وغاية آل شهيل بالميدالية الفضية فيما توجت مشاعل المازمي ببرونزية المركز الثالث.

وأعربت ياسمين تهلك عن سعادتها بالإنجاز الذهبي في مسابقة رماية البندقية، مشيرة إلى أهمية الاستعداد للمحافل المقبلة من خلال المشاركة في البطولات بصفة مستمرة والعمل على صقل المستوى وتعزيز الثقة بالنفس وكلها عوامل يتم اكتسابها من التواجد في الاستحقاقات الرياضية.

وأكدت جواهر المازمي على قيمة الإنجاز والتتويج في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى التحضير المسبق لخوض المسابقات المختلفة وتعزيز التنافسية الرياضية معربة عن شكرها وتقديرها لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على الدعم الذي تقدمه واهتمامها ورعايته ما كان له بالغ الأثر في الوصول إلى تحقيق هذه النتائج المشرفة.

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