بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2022 تستقطب نجوم "أستراليا المفتوحة"

المصدر: وام

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أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مواصلة الاستعدادات لاستقبال مجموعة من أبرز نجوم التنس على مستوى العالم، لا سيما اللاعبين الذين قدموا أداء مميزاً ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات التنس الكبرى في موسم 2022.

وتقام البطولة لفئة السيدات ضمن منافسات رابطة محترفات التنس في الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري، ومن ثم تستكمل جدول أنشطتها بين 21-26 فبراير مع الاحتفالات بالدورة الثلاثين لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال كجزء من منافسات جولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة.

وتشهد المنافسات على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن فئة السيدات مشاركة غالبية اللاعبات العشرين الأفضل على مستوى العالم، بمن فيهن أربع فائزات سابقات باللقب وحاملة اللقب جاربيني موجوروزا ..كما تنضم إلى المنافسات التي تستضيفها دبي قريباً العديد من اللاعبات اللاتي قدّمن أداء مميّزاً في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "نتطلع لاستقبال العديد من اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً في أستراليا للمنافسة على اللقب هُنا في دبي أيضاً ..كما نُرحب أيضاً بمشاركة خمسة فائزين سابقين بلقب بطولة دبي، إضافة إلى لاعبين قدموا أداءً مميزاً في مشاركاتهم السابقة في البطولة، ولكن لم يُحالفهم الحظ للفوز باللقب لغاية الآن. ويسعدنا عودتهم مُجدداً لمحاولة الفوز باللقب من جديد. ونتمنى حظاً موفقاً لجميع المشاركين".

وتنضم إيجا شفيونتيك إلى قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة دبي واللاتي يتمتعن بالثقة للفوز باللقب، لا سيما بعد وصولها المُستحق إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة ..كما نجحت شفيونتيك في وقت سابق من شهر يناير في الوصول إلى نصف نهائيات البطولة في مدينة أديلايد الأسترالية.

وتشمل قائمة المشاركات أيضاً جيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى ربع نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة وخسرت أمام أشلي بارتي التي نجحت في تحقيق لقب البطولة في نهاية المنافسات ..كما نجحت جيسيكا في نهاية العام الماضي في تجاوز يلينا سفيتولينا، حاملة لقب بطولة دبي مرتين، خلال منافسات بطولة إنديان ويلز للأساتذة.

وتشارك في البطولة أيضاً باربورا كريجسيكوفا، التي نجحت في الوصول إلى نهائي البطولة في دبي العام الماضي وقدّمت أداءً رائعاً في ملبورن واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية في سيدني.

وشهد حجز مكان في القرعة الرئيسية للبطولة منافسة غير مسبوقة، ما يعني أن على العديد من أبرز اللاعبات خوض الجولات التأهيلية ..وتُعد دانيال كولينز، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2022، واحدة من اللاعبات اللاتي تتنافسن لحجز مكان لهن في البطولة، حيث قدمت أداءً رائعاً في ملبورن مما عزز مركزها ضمن التصنيف العالمي لتُصبح ضمن العشرة الأوائل للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، غير أنّ تصنيفها في المركز الثلاثين عند تسجيل طلبات المشاركة النهائية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لم يكن كافياً للدخول مباشرة في القرعة الرئيسية.

ويشارك في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، التي تحتفي بالنسخة الثلاثين له هذا العام، أكثر من أربعة من لاعبي جولة رابطة محترفي التنس ممن نجحوا في الوصول إلى ربع نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة، بمن فيهم جاييل مونفيس، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس في مناسبتين وفاز بلقب بطولة أديلايد 2022.

وخسر مونفيس أمام ماتيو بيريتيني في مباراة صعبة امتدت لخمسة أشواط واستغرقت ثلاث ساعات و49 دقيقة ..بينما نجح دينيس شابوفالوف، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2021، في تقديم مباراة رائعة أمام رافاييل نادال استمرت لأربع ساعات قبل أن يخسر المواجهة بعد خمسة أشواط.

كما شهدت البطولة أيضاً منافسة أكبر بين دانييل ميدفيديف، الفائز باللقب في نهاية المطاف، وفيليكس أوجيه ألياسيم، والتي امتدت لأربع ساعات و42 دقيقة.

ويُعد يانيك سينر، الذي خسر أمام ستيفانوس تسيتسيباس وصيف بطولة دبي مرتين، رابع الواصلين إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الذين سيُنافسون على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وتضم قائمة اللاعبين الذين لمع نجمهم في أستراليا قبل أن يوجّهوا أنظارهم نحو لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس كُلّاً من أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة دبي 2021 والذي فاز على بطل دبي السابق أندي موراي في نهائي البطولة بسيدني، وكارين خاشانوف، الذي سبق وأن اكتسب ثقة كبيرة بعد وصوله إلى نهائي بطولة أديلايد، ومارين سيليتش، الذي يُقدم أفضل مستوياته بعد أن نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة أديلايد في مناسبتين.

من جانبه قال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: "تشهد تذاكر البطولة مستويات إقبال لافتة، ونُشجع عشاق التنس على اغتنام الفرصة وشراء تذاكرهم باكراً، لا سيما أنّ الكثير من أفضل لاعبي التنس حول العالم سيتنافسون في دبي، بمن فيهم المصنف الأول عالمياً نوفاك جوكوفيتش، الذي يدخل البطولة للمنافسة على لقبه السادس فيها".

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