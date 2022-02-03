«القوس والسهم» يستعد لمونديال أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بدأ منتخب الإمارات للقوس والسهم لأصحاب الهمم معسكره الثاني استعداداً لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي ستقام في دبي، وكان المعسكر الأول شهد مشاركة اللاعبين محمد الشحي وغلام خورشيد وحبيب البلوشي، وإشراف المدربين علي رؤوف ومبشر سليم، والمدربة إيلينا لابسينا.

وأكد حسن المزروعي، أمين عام اتحاد القوس والسهم، أن المعسكر يأتي وفق استراتيجية عمل الاتحاد لتطوير الأداء الفني للرياضيين الإماراتيين، والعمل وفق أسلوب فني متكامل ومدروس مع أخذ الوقت الكافي بعملية الإعداد دون جعلها مرتبطة بموعد استحقاق مشاركة في بطولة رسمية، ولكن من خلال التحضير طوال الوقت على فترات متواصلة لتعزيز مواطن القوة لدى الرماة، وقال: نتطلع إلى أن يظهر رماتنا بشكل مميز في كأس العالم التي ستقام في دبي.

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