بنجاش وذئاب دبي كافو بنهائي «هيلتون للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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فاز فريق «بنجاش دودسون وهوريل»، بقيادة حيدر بنجاش، على كلينوفا سكون، وبنتيجة خمسة أهداف ونصف، مقابل أربعة أهداف، وحجز مقعده في المباراة النهائية لكأس هيلدون للبولو، التي ستقام على ملاعب منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، بعد غد، وتسبق المباراة النهائية لكأس بنتلي الإمارات 2022 للبولو. ويواجه فريق «بنجاش دودسون وهوريل»، فريق ذئاب دبي كافو، في نهائي كأس هيلتون.

الجدير بالذكر، أن حيدر بنجاش ظهر بمستوى مميز في مباراة فريقه وكلينوفا سكون، محققاً لقب الهداف بثلاثة أهداف.

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