جوارا باري.. شهادة نجاح لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: جوارابار - وام

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حققت محطة الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت بمدينة جواراباري البرازيلية نجاحاً كبيراً، فاق كل التوقعات، حيث إنها تضمنت منافسات في كل الفئات، الأطفال والأشبال والناشئين والبالغين والأساتذة، في نفس الوقت الذي استقطبت فيه عدد كبير من الأبطال والبطلات المصنفين عالمياً، مثل يارا ناسيمنتو في فئة الحزام البني / الأسود بوزن 95 كجم، وليوناردو ساجيورو في وزن 69 كجم، لفئة الحزام الأسود، ووالاس كوستا في فئة الحزام الأسود لوزن 120 كجم للمحترفين.

وتعد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أكبر كيان تنظيمي في العالم يشرف البطولات الدولية للمحترفين في مختلف القارات، حيث يصل عدد بطولاتها إلى 100 بطولة سنوياً حول العالم، تعزيزاً لدور أبوظبي كونها عاصمة الجوجيتسو العالمي، وأكبر مطور لرياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي.

وفي منافسات جولة جواراباري خطفت نزالات فئة الحزام الأسود للذكور البالغين وفئة الحزام الأسود / البني للكبار للسيدات الأضواء، خصوصاً في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات في مختلف الفئات، وهو ما نتج عنه نزالات قوية أظهروا فيها مهارات بدنية عالية وقدرات فنية لفتت كل الأنظار.

شارك في منافسات البطولة ما يزيد على 618 لاعباً ولاعبة، حظي 164 لاعباً ولاعبة منهم على ميداليات ذهبية بعد إحرازهم المراكز الأولى في كافة الفئات والأوزان، كما حصل 149 لاعباً ولاعبة على ميداليات فضية، و108 لاعبين ولاعبات على ميداليات برونزي. وفازت أكاديمية «جي اف تيم» بجائزة الأفضل تقديراً لجهود المواهب المحلية بعد حصولهم على 30500 نقطة.

وتميزت المنافسات بنزالات حماسية بين محترفي الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء للسيدات والرجال من مختلف فئات الأوزان، وتشكل مثل هذه البطولات القوية حافزاً كبيراً للاعبين لتكثيف استعداداتهم ومضاعفة جهودهم في التدريب من أجل الظهور بشكل قوي في البطولات الكبرى، فضلاً عن أن المشاركة في تلك البطولات تعزز من التصنيف الدولي السنوي للاعبين واللاعبات بما يؤهلهم للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

مواصفات عالمية

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن النجاحات المتوالية التي تحققها جولات الرابطة خارج الدولة تقود جهود التعافي للنشاط الرياضي في لعبة الجوجيتسو في مختلف قارات العالم، وأن هذه البطولات التي تنظم بشكل احترافي وبمواصفات عالمية توفر أفضل بيئة تنافسية للاعبين واللاعبات من أجل إبراز طاقاتهم، وتطوير مواهبهم، في ظل أجواء آمنة توفر كافة إجراءات الأمن والسلامة على ضوء البروتوكول الطبي المعتمد في كل جولات الرابطة حول العالم، والتي نالت ثقة الجميع بدقتها ووقايتها لكل المنتسبين لأنشطتها.

وأضاف: منذ دخلت أبوظبي على خط رياضة الجوجيتسو كانت أهدافها واضحة، وعلى رأسها تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية لتلك الرياضة، ومن أهم الجوانب التي أسهمت في تأصيل تلك الصورة النمطية بطولات الرابطة الخارجية التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي يحرص على ضمان استدامة التميز في جودة الخدمات التي نقدمها للاعبين واللاعبات والمدربين والحكام، فضلاً عن الاهتمام بالتطوير الدائم لقوانين اللعبة بما ينعكس على الأداء بالإثارة والمتعة.

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