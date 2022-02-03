بن دري وغنتوت في نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يلتقي في الرابعة عصر غد فريقا بن دري وغنتوت في نهائي بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو،وتصدر بن دري البطولة بدون هزيمة، فيما تأهل غنتوت للنهائي برميات الجزاء الترجيحية بعد التساوي مع فريقي أبوظبي وانكورا في رصيد النقاط، ويلعب أبوظبي بولو مع أنكورا بول بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع،ويتضمن الحفل الختامي العديد من العروض الترفيهية والتراثية، بجانب فعاليات الأطفال والفقرات الأخرى، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت مباريات الدور التمهيدي شهدت فوز غنتوت بولو على ساريسا بانسالي 8/ - 6.5 بعد مباراة قوية وتغلب بن دري على أبوظبي بولو 8 - 3، وانكورا على را نون بولو 10 - 6 أدار مباريات الجولة طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر ودكسين وسانتياغو.

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