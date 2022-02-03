الدرعي: «عربي الجودو» محطة مهمة للمراحل السنية

المصدر: البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أهمية الإعداد الجيد للمشاركة في البطولة العربية للأندية والمنتخبات، التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو من 20- 28 مارس المقبل، والتي تتجدد انطلاقتها بعد العودة التدريجية للنشاط الرياضي العربي، واعتبرها محطة مهمة في مشوار إعداد منتخبات المراحل السنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من المواهب التي قدمتها المنافسات المحلية التي كان ختامها أخيراً بطولة الإمارات للشباب والأشبال للجودو في الشارقة، وشهدت احتفاظ فريق كلباء باللقب الذهبي على مستوى فئة الشباب مواصلة لتألق مراحله العمرية، فيما استحق فريق الشارقة لقب بطولة الأشبال ونادي النصر بطولة الكاتا، وأظهرت المنافسات مهارات رائعة تشكل دعماً للمنتخبات السنية للجودو خلال المرحلة المقبلة.

من جانب آخر بدأت اللجنة الفنية المحلية للجودو الاستعداد لإقامة دوري الإمارات للجودو 12 الجاري، والذي يشهد مشاركة واسعة ضمن برنامج بطولات الجودو التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز