شباب الأهلي يحتفي برئاسة القرقاوي «عربي السلة»

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت أسرة نادي شباب الأهلي دبي بفوز اللواء «م» إسماعيل القرقاوي برئاسة الاتحاد العربي لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي وتجديد الثقة فيه قبل الانتخابات المزمع إقامتها المقررة في دبي 17 الجاري، شهد الحفل الذي أقيم بمبنى السعادة بمقر النادي عدد من الأقطاب الذين واكبوا المسيرة الذهبية للفرسان منذ مرحلة التأسيس وعلى مدى خمسة عقود في مقدمتهم قاسم سلطان البنا الرئيس الأسبق لمجلس إدارة النادي وسلطان صقر السويدي الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للشباب والرياضة، ومحمد العصيمي رئيس مجلس الإدارة الأسبق، وإبراهيم عبد الملك رئيس شركة كرة القدم، وعبد الله الأنصاري أمين السر العام الأسبق لاتحاد الإمارات لكرة السلة، والكابتن أحمد عيسى أول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم، كما حضرها عدد من أعضاء الاتحادات الرياضية واللاعبين القدامى والإعلاميين معبرين عن فرحتهم بهذه الثقة الغالية، وأشادوا بالدور المميز الذي يقوم به القرقاوي لدعم وتطوير كرة السلة الإماراتية والعربية.

وأعرب قاسم سلطان عن سعادته بفوز القرقاوي بدورة ثانية في الاتحاد العربي، مشيراً للجهد الكبير الذي يبذله من أجل تعزيز مكانة اللعبة محلياً وعربياً وإحداث نقلة نوعية سواء على مستوى المسابقات أو الدراسات وحرصه على إقامة برامج الاتحادين الإماراتي والعربي في مواعيدها رغم جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وبدوره أشاد إبراهيم عبد الملك بالجهد الكبير الذي يبذله القرقاوي في سبيل الارتقاء باللعبة مؤكداً أن تجديد الثقة به كان أمراً متوقعاً نظراً للتأييد الكبير الذي يحظى به من قبل الاتحادات العربية ودوره بدعم اللعبة.

ووجه القرقاوي الشكر لأسرة النادي على اللفتة الكريمة مؤكداً بأنه لن يدخر أي جهد وتقديم كل الدعم المطلوب للعبة فنياً ولوجستياً حتى تواصل مشوارها بنجاح سواء على المستوى المحلي أو العربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز