استعراض إجراءات تأمين «تنس دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عقد العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي بالإنابة، اجتماعاً تنسيقياً لتأمين استضافة بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تقام في مركز التنس بنادي طيران دبي في القرهود.

وناقش العميد سيف المزروعي خلال الاجتماع الذي عقد في الإدارة العامة للمرور بحضور أعضاء لجنة تأمين الفعاليات والمنظمين، الإجراءات الأمنية والمرورية والاحترازية المتخذة، وما يستوجبه ذلك من مسؤولية مشتركة، وضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وفق معايير السلامة وتعليمات الوقاية المتبعة، والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الجمهور والرياضيين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء، وذلك خلال فترة إقامة البطولة التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 14 حتى 26 الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم ونجمات العالم في التنس.

وأكد العميد سيف المزروعي، ضرورة التنسيق مع الشركاء من الشركات الأمنية المشاركة في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس تناغم وانسجام كل فرق العمل.

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