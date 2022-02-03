افتتاح أول منشأة عالمية لرياضة البادل تنس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بدبي

المصدر: وام

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يفتح سنترال بادل تنس بدبي أبوابه أمام الجمهور من محبي البادل تنس، لتجربة الملاعب الاحترافية العالمية المخصصة لتدريب المحترفين، والمعتمدة من قبل "وورلد بادل تور" الراعي الرسمي لهذه الرياضة عالمية.

ويعد سنترال بادل دبي أول منشأة عالمية لرياضة البادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاء اختيار دبي كونها القطب الرئيسي لرياضة البادل تنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وسيحضر حفل الافتتاح نخبة من أبطال البادل الدوليين الذين سيقدمون مباراة استعراضية ودية استثنائية في دبي.

كما سيتمكن محبو رياضة البادل والمبتدئين من الاستمتاع بمشاهدة عرض عالمي يواجه فيه البطل خوان ليبرون "المصنف الأول عالميا " النجم الصاعد أوغستين طابيا "المصنف السادس عالميا" في مباراة استعراضية ودية مثيرة.

كما سيقوم مسؤولو وورلد بادل تور القادمون من إسبانيا بمنح الأرقام الفخرية من 001 إلى 007 للملاعب كخطوة لإطلاق أول مركز تدريب للمحترفين وغير المحترفين بالمنطقة.

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