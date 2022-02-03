«كايت سيرف» على شواطئ جميرا السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد شواطئ جميرا يومي السبت والأحد المقبلين انطلاقة فعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس على التوالي

وتعد منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - واحدة من ثلاث محطات في الموسم الرياضي البحري الحالي 2021-2022، كما أنها تمثل فاتحة أنشطة اتحاد الإمارات للشراع الحديث عقب تشكيله الجديد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان. وتقام منافسات الجولة الأولى من البطولة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تشمل منافسات الجولة المرتقبة ثلاث مسابقات هي هايدروفويل في اليوم الأول وتوين تيب والألعاب الحرة في اليوم الثاني وتجمع هذه المسابقات نخبة المتسابقين من نجوم منتخبنا الوطني وأبناء الجاليات المقيمة وعدد من محبي وممارسي هذه الرياضة.

شكر

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الجهود الكبير والإسهامات الواضحة في نشر وترويج الرياضات البحرية وزيادة الاهتمام بمختلف الهوايات ومن بينها رياضات البحر الحديثة مثل منافسات كايت سيرف.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، إن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث يتطلع إلى تفعيل الشراكة بينه ومختلف الأندية البحرية من أجل توفير الفرص لإقامة الفعاليات والتأسيس للمنتخبات الوطنية في مختلف الفعاليات التي يرعاها خصوصاً الأولمبية منها.

مواهب

وقال رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إن بطولة دبي المفتوحة لرياضة كايت سيرف تعتبر مرتكزاً مهماً وحيوياً لصناعة الأبطال وصقل القدرات والمواهب التي تدعم مسيرة المنتخبات الوطنية في الطريق نحو النجاحات والوصول إلى تحقيق حلم المشاركة الأولمبية، والتي قد تكون في المتناول في الدورة المقبلة في (باريس 2024).

وأضاف قائلاً: إن الإقبال الكبير الذي حققته البطولة في المواسم الأربعة الماضية كان مذهلاً، حيث استقطبت المنافسات أفضل نجوم هذه الرياضة ليس على المستوى المحلي بل على مستوى المصنفين الأوائل والنخبة من أبطال العالم مما يدعم أهداف الاتحاد في توجهاته الجديدة بالدورة الحالية من أجل توسيع وزيادة المشاركة وتحفيز شرائح المجتمع في ممارسة الرياضة نجو مجتمع صحي معاف.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، قائلاً: إن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث سيعمل على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الأندية البحرية في الدولة بالتنسيق مع المجالس الرياضية من أجل اعتماد روزنامة ثابتة لمختلف الأنشطة تشمل القوارب الشراعية الحديثة وقوارب التجديف الحديث وألواح الشراع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز