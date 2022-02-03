ولي عهد الشارقة يطلع على أنشطة اتحاد «القوس والسهم»

المصدر: (الشارقة - وام)

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اطلع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، على أنشطة اتحاد الإمارات للقوس والسهم.

كما أشاد سموه بإقبال الأندية ومنتسبيها، وحرصهم على تمثيل الدولة في مختلف المشاركات بصورة مشرفة. وثمن سموه الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لكافة الأنشطة الرياضية بوجه عام، ورياضة القوس والسهم بوجه خاص.

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