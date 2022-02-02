«رأس الخيمة فينكس كابيتال للغولف» الخميس

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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تنطلق الخميس منافسات بطولة رأس الخيمة برعاية فينكس كابيتال للغولف، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم الذين يتطلعون للظفر باللقب، مع تواصل المنافسات العالمية للغولف على أرض الإمارات للأسبوع الثالث على التوالي.

ويضع النمساوي بيرند فيسبيرغر نصب عينيه تحقيق أول فوز له في الشرق الأوسط عموماً وفي في بطولة رأس الخيمة برعاية فينكس كابيتال على وجه التحديد، بعد أن كان ضمن العشرة الأوائل في تسع مناسبات في المنطقة.

واقترب اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، والذي ظهر لأول مرة في كأس رايدر العام الماضي، ليصبح أول نمساوي يمثل فريق أوروبا، من تحقيق الفوز في بطولة AVIV دبي للغولف دبي العام الماضي، وخسر ضد يواكيم بي هانسن بفارق ضربة واحدة في عقارات جميرا للغولف وهو يهدف إلى المضي قدماً في نادي الحمرا للغولف.

وقال فيسبيرغر، الفائز ثماني مرات في جولة «دي بي ورلد»: «أحب اللعب في الإمارات وحققت بعض النتائج الجيدة، وكنت قريباً من الفوز إنهم يهتمون جيدًا باللاعبين والمناطق المحيطة، كل شيء موجود هنا، الملاعب تجعل المنطقة وجهة غولف رائدة للجميع».

وقال: «أحب تجربة تحديات جديدة وملاعب غولف جديدة سمعت أشياء جميلة عن رأس الخيمة، لم أكن هناك شخصياً من قبل، وهي منطقة جديدة لغالبية اللاعبين».

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