وفد «عربي الرجبي» يعود من تونس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عاد وفد الاتحاد العربي للرجبي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي من الجمهورية التونسية، بعد زيارة استغرقت أياماً عدة تم خلالها الالتقاء بالقيادات الرياضة بتونس من أجل الإعداد للبطولة العربية السابعة للرجال والثانية للسيدات لسباعيات الرجبي خلال يومي 25، 26 فبراير الحالي، بمشاركة 7 منتخبات للرجال و4 منتخبات للسيدات

والتقى الوفد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، ومستشارة الوزير مها الزاوي ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية محرز بوصيان، في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة التونسية للرجبي برئاسة عارف بلخيرية رئيس الجامعة التونسية للرجبي.

وقدم رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للرجبي، إلى وزير الشباب والرياضة عرضاً تقديمياً عن نشاط الاتحاد العربي للرجبي منذ نشأته وتنظيم العديد من البطولات، والذي أثنى على نشاط الرجبي بالاتحاد العربي والجمهورية التونسية وعلى القائمين على نشاط الرجبي بها، مع وعد بتقديم الدعم اللازم لإقامة البطولة العربية المقبلة بتونس للرجال والسيدات.

كما طالب الظالعي بالبث المباشر لمباريات البطولة من أجل المساهمة بنقل البطولة للدول الأخرى ونشر اللعبة بالوطن العربي، إلى جانب الاهتمام بالإجراءات الاحترازية من أجل نجاح البطولة ووعد بتذليل كل الصعاب.

بدوره، أعرب محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية على دعمه للبطولة وحضور مبارياتها، كما قام رئيس الاتحاد العربي بتوجيه الدعوة لوزير الشباب والرياضة لحضور ختام البطولة وقيامه بتكريم الفريق البطل بتقديم كأس البطولة له.

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