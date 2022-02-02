مباراتان في قبل نهائي «بنتلي الإمارات» للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تشهد بطولة كأس «بنتلي الإمارات 2022» للبولو مباراتي الدور قبل النهائي اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي عند الثانية ظهراً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو مع فريق الشيخة علياء آل مكتوم في واحدة من أقوى المباريات.

وتقام المباراة الثانية في الرابعة عصراً ولن تقل قوة وأهمية عن المباراة الأولى، وتجمع بين فريقي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو.

وكان فريق الحبتور قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه الكبير على منافسه فريق بنجاش 6/12، أما فريق الشيخة علياء فقد تأهل من الدور التمهيدي، حيث جنبته القرعة والصدارة معاً اللعب في الدور التالي، كذلك تأهل فريق الإمارات

من جهة ثانية، تعكف اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على إعداد برنامج حافل للختام، ومن المتوقع أن تتضمن فقرات حفل الختام عرضاً مدهشاً لأصحاب سيارات بنتلي الإمارات وعروضاً موسيقية وأكروباتية وإعداد منطقة ألعاب الأطفال وركوب الخيل للأطفال، كما قامت الجنة المنظمة بتوجيه الدعوات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والرعاة، لحضور المباراة النهائية المرتقبة، التي ستجمع الفريقين الفائزين من مباراتي اليوم، وكما هو معروف فإن مباراة الختام يسبقها مباراة الترضية، التي ستقام في الثانية من بعد الظهر على كأس هيلدون.

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