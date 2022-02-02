رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: الإمارات من أكبر المساهمين في تطوير رياضات أصحاب الهمم

المصدر: وام

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تستضيف دولة الإمارات بطولتين عالميتين كبيرتين في 2022 هما بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم في فبراير الجاري، وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال والسيدات في نوفمبر المقبل.

وقال سعادة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم لـ"وام" إن العام 2022 سيكون حلقة إعداد قوية لأصحاب الهمم مع استكمال كثير من المشاريع الرياضية ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024.. في ظل الاهتمام الحكومي والدعم الكبير من القيادة الرشيدة .

ونوه العصيمي بدور الإمارات الفعال في زيادة عدد المستفيدين من بطولات أصحاب الهمم في القارة الآسيوية بمعدل 240%.. من الأنشطة والبطولات التي تنظمها الدولة وفق بيانات وأرقام اللجنة البارالمبية الآسيوية، ليس على صعيد البطولات فقط ولكن أيضا على صعيد الاهتمام بالعناصر الفنية وإشراكهم في الدورات المتنوعة.

وقال " ساهمت الإمارات في تطوير العناصر الثلاثة المرتبطين برياضات أصحاب الهمم " التحكيم والمدربين والمصنفين /تصنيفاً طبياً/ وذلك عن طريق إقامة دورات تطوير مستمرة لهم لصقل قدراتهم، وذلك على هامش إقامة بطولات فزاع السنوية.

وأكد العصيمي أن دعم القيادة الرشيدة كان له دور كبير ومشجع في عودة الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية لأصحاب الهمم بقوة في الدولة بعد تأثرها في العالم نتيجة جائحة كوفيد-19 حيث تم توفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة واستكمال البطولات التي كانت توقفت لفترة في مختلف أنحاء العالم، وكانت نقطة الانطلاق الجديدة ممثلة في إقامة بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة العام الماضي 2021 والتي شهدت مشاركة كبيرة تجاوزت الـ63 دولة.

وقال " في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات لتوفير بيئة أمنة وصحية لعودة الحياة إلى طبيعتها، من المقرر أن يشهد عام 2022 محطتين عالميتين كبيرتين تستضيفهما الدولة، وهما بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 19 إلى 27 فبراير الجاري، والتي تشهد إقبالا كبيراً على المشاركة فيها، علاوة على بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في نوفمبر المقبل".

وأضاف " في نفس الوقت ستتواصل إقامة البطولة الدولية الكبرى التي تنظمها الدولة مثل بطولة فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» المقرر إقامتها في مارس المقبل، وبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم - كأس العالم دبي 2022، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل" واكد العصيمي أن عام 2022 يعد موسما حافلا بالأنشطة والبطولات محليا وقارياً وعالمياً لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن قارة آسيا تستعد خلال العام الجاري لاستقبال أكبر حدث رياضي في القارة، وهو إقامة دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانج زو الصينية في أكتوبر المقبل، مبيناً ان اللجنة المنظمة للدورة عقدت العديد من الاجتماعات الفترة الماضية، وتعتبر في حالة انعقاد دائم، استعدادا لهذا الحدث الأكبر على مستوى القارة ككل، ورغبة في استثمار النجاحات التي تحققت في الدورة الماضية التي استضافتها مدينة جاكرتا الإندونيسية عام 2018.

وأشار العصيمي إلى أن المشاركة الإماراتية المنتظرة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في 2022 تنتظرها العديد من محطات الإعداد والتأهيل، وعلى رأسها البطولات الكبرى التي تستضيفها الدولة قبل جاكرتا 2022 ، خاصة أن هذه البطولات العالمية والدولية من المنتظر أن يشارك فيها نخبة أبطال العالم، وبالتالي ستكون بمثابة "بروفة" إعداد قوية لاختيار أفضل اللاعبين والمدربين للمشاركة في الدورة الآسيوية.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الإمارات في سبيل الاهتمام برياضات أصحاب الهمم رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم، محل ثقة وتقدير واهتمام من مختلف الاتحادات الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، التي تثمن جهود الإمارات في تقديم يد العون لأصحاب الهمم، خاصة لجهودها الصعيد الآسيوي، الذي هو في أشد الحاجة للدعم والمساندة في اعقاب جائحة كورونا التي كان لها تأثيرها السلبي على توقف الكثير من الانشطة والبطولات على صعيد القارة ككل.

وأضاف " رغم ظروف الجائحة في العامين الماضيين، إلا أن إقامة مثل هذه الدورات ظل قائماً عن طريق المنصات الإلكترونية والتواصل الافتراضي عن بعد، ومع عودة الأنشطة بقوه في 2022 من المقرر أن تعود هذه الدورات إلى سابق عقدها بإقامتها حضورياً على هامش بطولات فزاع".

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