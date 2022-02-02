منافسة قوية في الجولة الرابعة لكأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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حققت الجولة الرابعة لكأس الإمارات للقوس والسهم، التي نظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم في نادي المدام الثقافي الرياضي، نجاحاً فنياً بارزاً، ومشاركة واسعة من مختلف الأندية والمراكز المنتسبة للعبة، مع مواصلة الجهود الاستراتيجية لنشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية والعمل على صناعة أبطال المستقبل.

شهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، الذي قام بتكريم خاص للرامي منصور سالم المنصوري من نادي المدام الثقافي الرياضي، نظير تسجيل رقم وطني جديد تحت 18 سنة لمسافة 60 متراً في البطولة في تاريخ رياضة القوس والسهم الإماراتية، وهي الجائزة المخصصة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الداعم الرئيس لاتحاد اللعبة.

وكان المنصوري قد حقق رقماً وطنياً جديداً هو (720/611) في منافسات الناشئين تحت 18 عاماً خلال البطولة.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، أن استراتيجية اتحاد اللعبة، تقوم على تحفيز الرماة، خصوصاً الناشئين، ومكافأة المجتهدين، من أجل مواصلة رفع الأداء وتقديم مستويات قوية، وهو الأمر الذي يتم حالياً بشراكة مميزة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تقدم أروع الأمثلة في دعم القطاع الرياضي من خلال تخصيص هذه الجائزة المالية التي سيكون لها بالغ الأثر في تشجيع كل الرماة أيضاً، وهو ما يخدم بالنهاية اللعبة ككل على الصعيد الوطني.

يذكر أن المنافسات شهدت مشاركة 73 رامياً، من أندية: دبي لأصحاب الهمم، الثقة للمعاقين، رأس الخيمة للمعاقين، خورفكان للمعاقين، خورفكان، الشارقة، المدام، الحمرية، مليحة، دبا الحصن، منتجع الفرسان الرياضي، العين للرماية والغولف، الفجيرة للألعاب القتالية ونادي دي ارشر.

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