«بطولة الإمارات» تدشن موسم المواي تاي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تدشن بطولة الإمارات للمواي تاي لفئة الكبار للجنسين يوم غدٍ في صالة فيستيفال أرينا - دبي، موسم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الجديد 2022، وذلك بمشاركة مميزة تضم 100 لاعب ولاعبة في مختلف الأوزان والمستويات، ويشرف على إدارة نزالاتها طاقم تحكيم إماراتي.. وتشهد البطولة الافتتاحية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بخصوص تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا.

وأكد عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي للعبة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن إقامة البطولة الافتتاحية في دبي، وبمشاركة نخبة مميزة من اللاعبين المميزين تأتي من منطلق حرص الاتحاد على أن تكون بداية الموسم قوية ومميزة، متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها الفنية والمجتمعية.

وقال: «لا شك أن الدعم والاهتمام والرعاية التي يجدها قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة يشكل حافزاً لكل الاتحادات الرياضية، من أجل رفع راية الإمارات عالية في كل المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، وفي هذه المناسبة لن يفوتنا أن نشيد بتعاون مجلس دبي الرياضي المستمر».

وأكد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أن الاتحاد حريص على توفير كل متطلبات النجاح للبطولة من الاستعدادات التي تسبق الانطلاقة، إلى توفير خدمة النقل المباشر لفعاليات ومنافسات البطولة عبر تطبيق ((UAM))، الذي أصبح يجد صدى واسعاً في المنطقة العربية بدليل زيادة عدد تحميل التطبيق ونسبة المشاهدات على البث المباشر، بالإضافة إلى أنه أصبح منصة لجميع أخبار الاتحاد وأجندة بطولات الموسم والمشاركات المحلية والخارجية.

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