الشارقة تستضيف كأس «الصداقة الإمارات» للكريكيت 5 مارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقرر تأجيل بطولة كأس الصداقة، الإمارات للكريكيت إلى 5 و6 و7 مارس الجاري، والتي سيستضيف منافساتها ملعب الشارقة للكريكيت، وأكد أسلم جوروكال، الرئيس التنفيذي لشركة اربا للخدمات الرياضية، أنه من الصعب السفر للمشاركين في البطولة خلال هذا الوقت بسبب الوضع الحالي للفيروس في جميع أنحاء العالم.

تم الإعلان عن ذلك بعد اجتماع المنظمين عبر الإنترنت برئاسة أمين باثان «شركة اربا للخدمات الرياضية»، بحضور أسلم جوروكال الرئيس التنفيذي لشركة اربا للخدمات الرياضية، نوفل قدران مدير العمليات اربا للخدمات الرياضية، وأنس باثان مدير اربا للخدمات الرياضية، وحذيفة إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة، وجنات زبير سفيرة وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة.

تقام البطولة تحت رعاية الشيخ فيصل بن خالد القاسمي. وتنظم شركة اربا للخدمات الرياضية هذه البطولة بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، وستقدم بطولة الكريكيت فرصة ذهبية لبعض لاعبي الكريكيت الموهوبين والرائعين لعرض قدراتهم أمام العالم. تهدف بطولة كأس الصداقة، الإمارات إلى إثراء العديد من لاعبي الكريكيت الشباب ودعمهم وتوفير الترفيه السلس لمحبي الرياضة.

الفرق الأربعة التي تلعب في هذه البطولة هي أساطير الهند (فريق لاعبي الكريكيت الهنديين السابقين) بقيادة محمد أزهر الدين، أساطير باكستان (فريق لاعبي الكريكيت الباكستانيين السابقين) بقيادة عمران نظير، بوليوود كينغز (فريق مشاهير بوليوود للكريكيت) بقيادة سونيل شيتي، ووورلد ليجندز 11 (فريق الكريكيت العالمي السابق) بقيادة أجانثا مينديس.

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