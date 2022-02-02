يورونيوز: مضمار القدرة أفضل وجهة لعشاق الدراجات في دبي

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت شبكة "يورونيوز" الأشهر أوروبياً أن مضمار القدرة الواقع على مشارف دبي يعد أحد الوجهات المثيرة للاهتمام في الإمارة، ويبلغ طول المسار الذي يلتف حول واحة جميلة تتوسط الرمال 85 كيلومترا في شكله الأساسي. ولكن إذا حسبنا الحلقات واللفات، فيمكن للدراجين قطع مسافة تصل إلى 200 كيلومتر بالدراجة.

ولفت التقرير أن الدخول لمضمار القدرة لا يتطلب دفع رسوم مادية، ولكن يمكن استئجار دراجة بتكلفة تبلغ حوالي 23 يورو لمدة ساعتين من قبل شركات تقدم خدمات خاصة لمحبي الدراجات من معدات وصيانة.

ويقول مدير مخزن أحد تلك الشركات عن المضمار "إنه مضمار فريد، على الأقل هنا يمكنك ركوب الدراجات في بيئة آمنة تمامًا".

ويضيف القول "لا وجود لأي مركبات على الطريق وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. مضمار عبر الصحراء والمناظر خلابة للغاية. يمكنك من رؤية الكثبان الرملية، رؤية المها والنقرس يمكنك إطلاق العنان لنفسك والاستمتاع".

من جهة أخرى، التقت "يورونيوز" الدراج العالمي السابق دييون كامبتون الذي عبر عن إعجابه الكبير بالمضمار الرائع على حد تعبيره قائلاً: " إنه رائع لأنه منبسط جدا وسهل. إنه مشروع جميل… لا يهم إذا كنت راكب دراجات محترف أو هاو، إنه أمر جميل للغاية أن تنظر حولك وترى كل الحيوانات والطيور وغيرها".

الجدير بالذكر أن هذه الواحة الصحراوية تقع على بعد 35 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي. وباتت واحدة من أفضل الوجهات في المدينة للباحثين عن الإثارة وعشاق الرياضة بفضل ما توفره من مرافق.

المناظر الطبيعية والكثبان الرملية والحياة البرية تجعل من مضمار القدرة واحدا من أكثر المناطق الخلابة في الإمارة التي ينصح بزيارتها إذا ما أتيحت لك الفرصة، بحسب "يورونيوز".

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