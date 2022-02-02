مجلس دبي الرياضي يبحث تعزيز التعاون مع جولة "دي بي وورلد العالمية" للجولف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث مجلس دبي الرياضي سبل تعزيز التعاون مع جولة "دي بي وورلد العالمية" للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية والبطولات العالمية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحقيق المزيد من التطور والنمو لبطولات الجولف التي تستقطب المزيد من نجوم العالم سنويا وتشهد ازدهارا كبيرا بفضل توفر الملاعب العالمية الرائعة والخبرات التنظيمية الكبيرة والمنشآت الرياضية والسياحية وجودة أسلوب الحياة التي تعزز مكانة هذه الرياضة المميزة في الدولة وتعزز مكانة الدولة في عالم الرياضة عموما والجولف خصوصا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سعيد حارب أمين عام المجلس مع توم فيلبس المدير التنفيذي لبطولة جولة "دي بي وورلد" للجولف في الشرق الأوسط وفريدي شمايزر مدير البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس وكاثرين بيلثورب مدير الشراكات للجولة الأوروبية للجولف.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِدَ في مقر مجلس دبي الرياضي تقديم شكر الجولة الأوروبية للجولف وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي يقدمه المجلس لبطولات الجولف المقامة في إمارة دبي خلال العام، وعلى تفضل سمو رئيس المجلس بحضور نهائي بطولة موانئ دبي العالمية للجولف وتكريم الفائز بالجولة وبالبطولة سنويا.

وأكد سعادة سعيد حارب للضيوف حرص المجلس على تقديم الدعم وتوفير سبل النجاح للبطولات العالمية التي يتم تنظيمها في دبي وكذلك تطوير قطاع تنظيم البطولات والفعاليات الذي يشهد نموا مستمرا بفضل دعم القيادة الرشيدة وإصدار التشريعات التي تدعم القطاع الرياضي وتشجع على الاستثمار فيه، فيما عبّر توم فيلبس عن سعادته بدعم وتعاون مجلس دبي الرياضي لرياضة الجولف عموما وللجولة الأوروبية وبطولة موانئ دبي العالمية خصوصا حيث يعزز هذه التعاون من مكانة البطولة وفرص نموها استقطاب المزيد من نجوم الجولف للمشاركة في البطولة وكذلك استكشاف روعة الحياة في دبي في جميع المجالات والمكانة المميزة لرياضة الجولف فيها والملاعب الرائعة التي تمنح النجوم فرصة الاستمتاع بممارسة الرياضة والتنافس في البطولات فيها.

واصطحب سعادة سعيد حارب وفد الجولف في زيارة بمقر مجلس دبي الرياضي حيث تم التعرف على عمل الإدارات وإصدار دليل الفعاليات السنوي وميدان الابتكار ومركز إقامة المؤتمرات الصحفية وغيرها من أقسام المجلس المتنوعة. كما قدّم فيلبس هدية تذكارية من جولة "دي بي وورلد" للجولف إلى مجلس دبي الرياضي تقديرا لجهود المجلس ودعمهم للبطولة وتعزيز مكانتها العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز