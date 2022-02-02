دبي تستضيف فعاليات رياضية عالمية في فبراير ومارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في إمارة دبي، عن استضافة المدينة لمجموعة من الفعاليات الرياضية في شهري فبراير الجاري ومارس المقبل. وستكون الإمارة على موعد مع عودة بطولة سوق دبي الحرة للتنس بين 14 و26 الجاري.

وتحتضن الإمارة أيضاً الموسم الحادي عشر من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يمكن للضيوف خلال هذا التحدي المنافسة للوصول إلى خطّ النهاية والفوز بالسباق، ضمن هذه الفعالية الرياضية السنوية المرتقبة في 18 الجاري.

ويعتبر طواف الإمارات من أبرز وأضخم تحديات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، وتعود إلى دبي في نسختها الرابعة خلال شهر فبراير.

ويُقام كأس دبي العالمي في 26 مارس المقبل على أرض مضمار ميدان للسباقات، حيث يوفر منصة عالمية تستقطب أفضل خيول السباق في العالم، وتتيح منافسات سنوية مذهلة، وتُعد هذه البطولة الفعالية الرياضية والاجتماعية الأكثر حماساً وكذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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