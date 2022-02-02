«الألعاب الخليجية» بالكويت 15 مايو المقبل

المصدر: (متابعة - البيان الرياضي)

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أوصى المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي بتثبيت موعد دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي ستقام بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل على أن تفتتح الدورة رسمياً في الـ 22 من الشهر نفسه، حيث سيتم دمج دورة رياضة المرأة مع دورة الألعاب الرياضية للرجال وفقاً للتوصية السابقة.

جاء ذلك في الاجتماع الـ 93 للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد أول من أمس بتقنية الاتصال المرئي.

ومثّلت اللجنة الأولمبية الوطنية فيه المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية ، وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي رحب فيها بالحضور.

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