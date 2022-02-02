سكيك يشارك في بطولتي رأس الخيمة للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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انضم أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، بفرصة أخرى لعدد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولة رأس الخيمة برعاية فينكس كابيتال الافتتاحية، والتي تنطلق غداً في نادي الحمرا للغولف، ويليها بطولة رأس الخيمة كلاسيك المقررة على الملعب نفسه خلال الفترة من 10 وحتى 13 فبراير. ستكون هذه هي المرة السادسة التي يلعب فيها اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في بطولات جولة «دي بي ورلد» للغولف، والاستفادة من فرصة التواجد في هذه الأحداث العالمية.

وكشف اللاعب أنه أصبح أكثر راحة تحت الأضواء في مثل هذه البطولات العالمية التي تستضيفها الإمارات .

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