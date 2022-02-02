نجوم الجوجيتسو يبدأون تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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مع إعلان اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن أجندة الموسم الجديد، يتطلع نجوم وأبطال اللعبة إلى بدء مشوارهم بأفضل صورة ممكنة من خلال العمل وفق برامج تدريبية مكثفة تحت إشراف الأجهزة الفنية للأكاديميات والأندية والمنتخب الوطني، لرفع مستويات الجاهزية ومعدلات اللياقة البدنية التي تؤهلهم للتألق والتطور من أجل الحفاظ على مكاسب المرحلة الماضية ومضاعفتها في المستقبل.

ولا سيما أن الموسم الجديد سيشهد مشاركات دولية مهمة للغاية على رأسها دورة الألعاب العالمية في بيرمينجهام في الولايات المتحدة في شهر يوليو، ودورة الألعاب الآسيوية «آسياد» في الصين في شهر سبتمبر، وبطولة العالم للجوجيتسو في شهر أكتوبر وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في نوفمبر من العام الجاري.

وأشاد رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني بأجندة الموسم الجديد التي تتضمن مزيجاً فريداً من البطولات المحلية والدولية، منوهاً بجهود الاتحاد وخططه المدروسة في تصميم بطولات تساهم في رفع مستوى المنافسة.

ويقول ليموس: «في بداية الموسم ونحن مقبلون على مرحلة تتطلب الكثير من التدريبات البدنية، والحصص الفنية والعمل على الجانب الذهني والنفسي لصقل قدرات الأبطال وتطوير مستوياتهم. فإن مدربي المنتخب والأندية والأكاديميات على مستوى الدولة حريصون على مواكبة أحدث الممارسات التدريبية العالمية التي تتطور يوماً بعد آخر، واعتماد برامج التدريب البدني عالية الكفاءة التي تحسن قدرات اللاعبين واللاعبات وتكسبهم مهارات المرونة والسرعة والتوازن والتركيز خلال النزالات».

بدوره قال فراج العولقي نجم المنتخب الوطني ونادي بني ياس إن الاستعدادات للموسم الجديد تجري على قدم وساق، وأن اللاعبين لم يتوقفوا عن التدريبات خلال المرحلة الماضية، انطلاقاً من إدراكهم لأهمية الحفاظ على الجاهزية التامة .

بدورها تؤكد شمّا الكلباني من فريق نادي بني ياس، أن أجندة بطولات الموسم الجديد تواكب كل التطلعات وتمنح فرصاً متكافئة للتطور والارتقاء وتحقيق الإنجازات.

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