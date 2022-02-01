اعتزال أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برايدي رسمياً

المصدر: أ ف ب

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أعلن أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برايدي اليوم الثلاثاء اعتزاله رسمياً اللعب، بعد عدة أيام من التشويق والتكهنات حول مستقبل من يُعتبر الأعظم في تاريخ اللعبة.

وكتب اللاعب المخضرم البالغ 44 عاماً في صفحته على "إنستغرام"، قائلاً: "لقد أحببت مسيرتي في دوري كرة القدم الأمريكية، والآن حان الوقت لتركيز وقتي وطاقتي على أشياء أخرى تتطلب اهتمامي".

وأمضى برايدي 22 عاماً في الملاعب في مسيرة أسطورية، ويتضمن سجله الفوز بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة ألقاب في 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس بين عامي 2000 و2019، قبل أن يضيف لقباً العام الماضي مع تامبا باي بيوكانيرز الذي دافع عن ألوانه عامي 2020 و2021.

وتابع برايدي "لقد فكرت كثيراً خلال الأسبوع الماضي، وسألت نفسي بعض الأسئلة الصعبة. وأنا فخور جداً بما حققناه. يستحق كل من زملائي في الفريق والمدربين والمنافسين والمشجعين أن أكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة، لكن حالياً من الأفضل أن أترك الملعب للجيل القادم من الرياضيين المتفانين والملتزمين".

وانقلب عالم الرياضة الأمريكي رأساً على عقب إثر إعلان العديد من وسائل الإعلام المحلية السبت أن النجم المخضرم برايدي سيعتزل في سن 44 وبعد 22 موسمًا في الدوري.

وأكدت شبكتا "إي إس بي إن" و"إن إف إل نيتوورك" أن برايدي سيعتزل، فيما زعمت وسائل إعلام أخرى أنه لم يتخذ قراره بعد، قبل أن يضع اللاعب نهاية لمسلسل التشويق الثلاثاء.

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الدوري، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط (624) وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة (84.520) وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية (243).

كما اشتهر برايدي أيضًا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في العام 2009.

وكان برايدي يمني النفس بالتتويج باللقب الثاني مع تامبا باي بيوكانيرز والثامن في مسيرته الاحترافية، بيد أن حلمه تبخر الأحد الماضي عقب الخسارة أمام رامس لوس أنجليس 27-30.

"توم هو الاستثناء"

وأشاد مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكي رودجر غودل بالنجم برايدي واصفاً اياه بـ "واحد من أعظم اللاعبين في دوري كرة القدم الأميركية على الإطلاق".

وأضاف "إنه منافس وقائد لا يصدّق، مسيرته الرائعة مذهلة بسبب المدة الطويلة التي قضاها في الملاعب، ولكن أيضًا للتميز المستمر الذي أظهره عاماً بعد عام".

وتابع "لقد جعل توم كل شخص من حوله أفضل وبدا دائماً أنه يرتقي إلى مستوى المناسبة في اللحظات الكبرى... لقد كان لشرف عظيم أن أشاهده وهو ينافس ويشارك في اتحاد كرة القدم الأمريكي".

وضمن السياق ذاته، قال بروس أريان مدرب تامبا باي إن برايدي انضم إلى الفريق في عام 2020 باعتباره "أعظم لاعب كرة قدم أميركية في كل العصور".

وأردف "سُرعان ما أظهر للجميع في فريقنا ما يعنيه ذلك. لقد وضع معياراً وساعد في إنشاء ثقافة نقلت فريقنا إلى قمة الجبل".

وختم قائلاً "إنه لشرف كبير أن أكون مدربه الرئيسي خلال الموسمين الماضيين. أتمنى ألاّ ينتهي الأمر، لكن قلّة من اللاعبين لديهم الفرصة لترك اللعبة بشروطهم الخاصة... توم هو الاستثناء".

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