تفوق النصر والشارقة للمرأة في بطولة الدولة لألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم اتحاد ألعاب القوى بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى للشباب والشابات والأشبال، بمضمار نادي الثقة للمعاقين، وبمشاركة 221 لاعباً ولاعبة مثلوا 18 نادياً، وهيمن على الميداليات الملونة، والمراكز الأولى ناديا النصر والشارقة للمرأة، إذ حصد النصر كأسي الفرقية للشباب والأشبال بنين، والشارقة لرياضة المرأة، كأسي الشابات والأشبال بنات.

وتوّج الفائزين اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، والدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبد الله نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، بحضور ناصر عاشور الأمين العام للاتحاد، علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وسهيل سالم سويدان المدير المالي.

وتضمنت البطولة سباقات المضمار للمسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، ومسابقات الرمي للجلة والرمح، بواقع 12 سباق جري في المضمار، و6 مسابقات وثب، و8 مسابقات رمي، وشهدت ظهوراً مميزاً للاعبي الأندية والأكاديميات الخاصة في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات ألعاب القوى الإماراتية.

وحصل النصر على المركز الأول في مسابقة الأشبال بنين، بعدما جمع 11 ميدالية ملونة، موزعة بين 8 ذهبيات و3 فضيات، وتلاه الشارقة والجزيرة الحمراء في المركز الثاني، بذهبية وفضية لكل منهما، والإمارات في المركز الرابع بذهبية وبرونزية.

وفي فئة الأشبال على مستوى البنات، ظفر الشارقة للمرأة بالمركز الأول بحصوله على 6 ميداليات ذهبية، وتلاه الإمارات بـ 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وجاء دبا الحصن ثالثاً بذهبية و4 فضيات وبرونزيتين.

وفي فئة مسابقة الشباب بنين، فاز النصر بالكأس برصيد 12 ميدالية، وتوزعت بين 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وجاء الجزيرة الحمراء في المركز الثاني بـ 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، والوصل ثالثاً بذهبيتين و3 فضيات.

وتابع نادي الشارقة للمرأة، تفوقه وتمكن من حصد 10 ميداليات، موزعة بين 8 ذهبيات وفضيتين، ثم دبا الحصن ثانياً، بـ 4 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، وجاء نادي الإمارات ثالثاً بذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات.

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