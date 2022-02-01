380 حصة تدريبية مجانية لمبادرة أكتيف باركس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهدت حدائق أبوظبي ومناطقها الخضراء على مدى الشهر الماضي نشاطاً فريداً من نوعه مع إقبال كبير من المشاركين في فعاليات مبادرة أكتيف باركس، التي تضمنت 380 حصة تدريبية مجانية استضافتها المبادرة في 12 حديقة ومنطقة خضراء في أبوظبي والعين والظفرة.

وتم إطلاق أكتيف باركس بمبادرة من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب بلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة وقسم إدارة الفعاليات المجتمعية - إدارة شؤون منطقة الظفرة (أدنوك).

وشمل البرنامج عدداً من أنشطة اللياقة البدنية بإشراف مدربين خبراء بما في ذلك الزومبا والجري والبوت كامب والكروس فيت واليوغا مع حصص تدريبية خاصة لأصحاب الهمم. واستقطب البرنامج، الذي استمر على مدار شهر كامل، مشاركاتٍ واسعة من مختلف فئات المجتمع ومن مختلف الجنسيات والأعراق والأعمار والقدرات البدنية. وتعزز نجاح المبادرة بفضل الدعم الكبير لكبار المسؤولين في حكومة الإمارات وإمارة أبوظبي الذين حرصوا على حضور فعاليات المبادرة والمشاركة فيها.

وتمحّورت أهداف المبادرة حول الترويج لنمط الحياة الصحي والتوعية بمنافع النشاط البدني ومساعدة أفراد المجتمع في تخطي التحديات التي تعيق ممارستهم للرياضة. وأكد المدربون الخبراء وعشاق اللياقة المشاركون بأن هذه المبادرة تشكل الخطوة الأمثل التي ينتظرها مجتمع أبوظبي.

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