«شرح» تتألق في «إكسبو» للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي - أبوظبي - محمد صادق

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أقيمت على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، أمس، فعاليات رابع أيام مهرجان إكسبو 2020 لسباقات الهجن الذي يقام برعاية «إكسبو 2020 دبي»، وشهدت التحديات حضور أعداد كبيرة من السياح الأجانب، وجمع غفير من زوار إكسبو، وتقدم الحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات، ومطر علي بن هويدن رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، وتابع الجميع تحديات سن الثنايا التي أقيمت على مدار 12 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، ضمن المهرجان المخصص لمؤسسات هجن أبناء القبائل والذي يقام بالتزامن على أرضية ميداني المرموم والوثبة.

وكعادته كان شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي وإخوانه على موعد مع تتويج جديد بالرموز، حيث نجحت «شرح» ملك حمد راشد غدير الكتبي في حصد رمز «إكسبو» للثنايا البكار بعد تألقها منذ الانطلاقة وحتى إكمالها رحلة السباق في زمن وقدره 12:28:5 دقيقة.

وبالمقابل نجح «هداد» في حسم صراع الأمتار الأخيرة في شوط الثنايا الجعدان الرئيسي وأهدى مالكه محمد مبارك بورويس الكتبي رمز إكسبو الغالي بعد أن سجل توقيتاً زمنياً مميزاً بلغ 12:25:3 دقيقة.

وبميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي انتزعت «هملولة» المملوكة لحمد غانم حمودة الظاهري رمز الثنايا الأبكار في الشوط الرئيس الأول، حيث قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12.39.0 دقيقة.

وخطف «حشيم» لمبارك ناصر بالرملي العامري الرمز الثاني في منافسات أمس بعد أن حصد ناموس الثنايا القعدان في الشوط الرئيس الثاني بزمن قدره 12.34.1 دقيقة، وحصل بطلا الشوطين الأول والثاني على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم بجانب الرمز.

أما الشوط الثالث فكان من نصيب «الشايبه» لسعيد محمد العامري، فيما ذهب الشوط الرابع لـ«مولع» لمالكها علي أحمد العويسي، بينما توجت بناموس الشوط الخامس «الوارية» لعوض مبارك المهيري.

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