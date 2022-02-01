إثارة في «أجيال المستقبل» للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منافسات «أجيال المستقبل» في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، إثارة كبيرة مع المستويات التي قدمها أبطال أجيال المستقبل، من الصقارين الصغار الذين يسيرون على خطى الأجداد والآباء بالتمسك بالإرث الشعبي وتعلم مهاراته والسعي للتفوق فيه.

وشهد شوط رئيسي جير تبع فرخ، فوز حمدان خليفة المرر بالطير «010» بزمن 18.011 ثانية، يليه حمد راشد الكندي بالطير «غنتوت» بـ 18.463 ثانية، ثم حمدان خليفة المرر بالطير «كيه 18» بـ 18.556 ثانية.

وفي شوط رئيسي تبع جرناس، حصل أحمد خليفة العميمي على المركز الأول بالطير «رداد» بزمن 19.933 ثانية، يليه ثانياً سهيل خليفة الكتبي بالطير «دي كيه» بـ 20.091 ثانية، وثالثاً عفراء سالم الكتبي بالطير «202» بـ 20.304 ثانية.

وفي شوط رئيسي جير تبع جرناس، كسب خالد مروان الكندي المركز الأول بالطير «تي بيه 1147» بزمن 18.271 ثانية، يليه خالد مروان الكندي بالطير «الواري» بـ 18.461 ثانية، ثم حمدان خليفة المرر بالطير «مدريد 137» بـ 18.515 ثانية.

وفي شوط النقدي الأول تبع فرخ، حقق ماجد سالم الكتبي المركز الأول بالطير «النشمي» بزمن 20.225 ثانية، يليه علي راشد المزروعي بالطير «21» بـ 20.435 ثانية، ثم محمد عيسى خرباش بالطير «أس تي 40» بـ 20.449 ثانية.

تألق

وفي شوط النقدي الثاني جير تبع فرخ، حقق مضحى راشد المنصوري المركز الأول بعد تألق الطير «شجاع» بزمن 19.352 ثانية، يليه حمدان عيسى خرباش بالطير «مطفوق» بـ 19.532 ثانية، ثم أحمد جابر الكندي بالطير «سينتوريون» بـ 19.573 ثانية.

وفي شوط النقدي الأول جير تبع جرناس، حقق المركز الأول بخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بزمن 20.125 ثانية، يليه مضحى راشد المنصوري بالطير «عجرم» بـ 20.313 ثانية، ثم ماجد سالم الكتبي بالطير «شداد» بـ 20.518 ثانية.

وفي شوط النقدي الثاني جير تبع جرناس، كسب ماجد سالم الكتبي المركز الأول بالطير «الشامخ» بزمن 18.984 ثانية، يليه مضحى راشد المنصوري بالطير «مشاكل» بـ 19.167 ثانية، ثم علي سلطان المزروعي بالطير «المشرف» بـ 19.321 ثانية.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات بطولة فخر الأجيال، اليوم، بإقامة أشواط جير تبع للعامة مُلاك، والتي تشهد مستويات قوية وتنافساً مفتوحاً بين نخبة من الصقارين المشاركين في هذه البطولة التي تعد واحدة من الأكبر في المنطقة والعالم.

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة أشواط الناشئين تأتي في إطار أهداف البطولة من أجل غرس الإرث الشعبي في الأجيال المتعاقبة، والسعي لدعمهم وتحفيزهم لاكتساب المهارات اللازمة من أجل بناء أجيال متسلحة بالقدرة اللازمة على ممارسة هذه الرياضة التراثية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز