16 موهبة في «دولي دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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قدم سباق دبي الدولي للدراجات المائية ، الجولة الأولى من بطولة الإمارات، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 16 موهبة إماراتية صاعدة، وبرز عدد من أبطالنا في السباق ومنهم الصاعد سعود العوضي «الأول» في فئة واقف جي بي 3.3 وراشد سالم طاهر «الثاني» وسهيل راشد الطاير «الرابع» وحامد عيسى الحمادي «الخامس».

كما لمع اسم علي عيسى آل علي، في منافسات واقف جي بي 3.2 «الأول»، وعمر عيسى الحمادي «الثالث» وسيف راشد الشويهي «الرابع» بينما سطع اسم أحمد سالم طاهر «الأول» في واقف جي بي 3.1 وزايد عيسى الحمادي «الثاني» وعبدالله يونس العوضي «الرابع» وحمدان سالم طاهر «السابع».

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