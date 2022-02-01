العالم يترقب انطلاقة طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يترقب عشاق رياضة الدراجات الهوائية، في العالم النسخة الرابعة من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية من سباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي ، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي من ٢٠-26 الجاري .

ويشهد مشاركة مجموعة كبيرة من الأسماء العالمية على مسار يبلغ طوله الإجمالي 1081 كلم، وعبر 7 مراحل تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس ومنها 4 مراحل للسرعة ومرحلتان جبليتان ومرحلة سباق ضد الساعة، ويبرز الطواف أهم معالم الدولة وتضاريسها الطبيعية ويقام بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي الذي يستضيف انطلاق ونهاية المرحلة السادسة.

وأسهم الطواف في تعزيز مكانة الإمارات في رياضة الدراجات الهوائية، وحصلت أبوظبي على لقب مدينة الدراجات الهوائية.

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