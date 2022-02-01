"نوادر" تتألق برمز اليذاع البكار و"مهند" يهدي مرغم إنجاز الجعدان

المصدر: وام

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استضاف ميدان المرموم فعاليات ثالث أيام مهرجان إكسبو 2020 لسباقات الهجن الذي يقام برعاية إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات المعرض العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي.

حضر السباق علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات ومطر علي بن هويدن رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن وذلك وسط تواجد كثيف للمتابعين من زوار إكسبو العالمي ومن السياح الأجانب الذين استمتعوا بمتابعة تحديات سن اليذاع لمؤسسات هجن أبناء القبائل والتي أقيمت على مدار 12 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، ضمن المهرجان الذي يقام بالتزامن على أرضية ميداني المرموم والوثبة.

وتصدرت "نوادر" المعركة بين اليذاع البكار في شوطها الرئيسي لتنجح في إهداء مالكها سالم سعيد بن كاسب المسافري رمز إكسبو الغالي بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 9:06:6 دقائق.

أما رمز إكسبو الثاني والمخصص لليذاع الجعدان فقد كان من نصيب شعار مرغم وتمكن "مهند" ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي من تحويله إلى قلعة الرموز بعد حصده للصدارة في الشوط الرئيسي بتوقيت بلغ 8:59:1 دقائق.

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