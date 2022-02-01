«نوادر» نجمة البكار في «إكسبو» للهجن

المصدر: دبي- البيان الرياضي، أبوظبي- محمد صادق

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استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة في المرموم، أمس ثالث أيام مهرجان إكسبو 2020 لسباقات الهجن الذي يقام برعاية «إكسبو 2020 دبي»، وحضر السباق علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي للسباقات، ومطر علي بن هويدن رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، وذلك وسط تواجد كثيف للمتابعين من زوار معرض إكسبو العالمي ومن السياح الأجانب الذين استمتعوا بمتابعة تحديات سن اليذاع لمؤسسات هجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 12 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، ضمن المهرجان الذي يقام بالتزامن على أرضية ميداني المرموم والوثبة.

وخطفت «نوادر» لقب اليذاع البكار في شوطها الرئيسي، لتنجح في إهداء مالكها سالم سعيد بن كاسب المسافري رمز إكسبو الغالي بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن وقدره 9:06:6 دقائق.

أما رمز إكسبو الثاني والمخصص لليذاع الجعدان فقد كان من نصيب شعار مرغم وتمكن (مهند) ملك حمد راشد حمد غدير الكتبي من خطف الصدارة في الشوط الرئيسي بتوقيت بلغ 8:59:1 دقائق

وفي ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي توجت «نهوه» لمعالي علي بن حماد الشامسي، بكأس الإيذاع الأبكار، بعد أن تفوقت في الشوط الرئيسي الأول بزمن قدره 9:03:2 دقائق، و حلق«شاهين» لراشد طالب متعب المري، بالرمز الثاني في السباق بعدما وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 9:04:5 دقائق.

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