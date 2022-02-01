فتح باب التسجيل في «دورة ند الشبا» اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يبدأ اليوم التسجيل لمنافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، والتي تتضمن المنافسة في 6 رياضات هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

وتبدأ إجراءات التسجيل اليوم لبطولة الكرة الطائرة، ويستمر حتى يوم 22 فبراير، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، على أن يتواصل تسجيل اللاعبين في كل فريق حتى يوم 22 مارس 2022، ويسمح بتسجيل 14 لاعبًا بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

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ويسمح لكل فريق بتسجيل 12 لاعبًا من غير المواطنين بحد أقصى في الفريق الواحد، على ألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق الواحد عن لاعبين اثنين كحد أدنى، وقد اعتمد اللجنة المنظمة التعديل الجديد في اللوائح لإتاحة الفرصة للفرق المشاركة في البطولة للاستعانة باللاعبين المحترفين وضمهم إلى قوائم فرقهم وذلك لزيادة قوة المنافسات وإبراز المواهب الجديدة والاحتكاك مع المهارات، وبعد انتهاء تسجيل اللاعبين يوم 22 مارس لن يسمح بإضافة لاعبين آخرين من خارج القائمة المعتمدة في كل فريق، وفي حال حدوث إصابات داخل أعضاء الفريق يتم الاستعانة باللاعبين المسجلين فقط والاستبدال فقط من قائمة اللاعبين في الفريق.

وسيتم توزيع الفرق المشاركة في البطولة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز، ليتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ويفتح باب التسجيل للمشاركة في الرياضات الأخرى يوم 22 فبراير 2022، والرياضات هي البادل تنس وكرة السلة بالكراسي المتحركة وسباق الجري وسباق الدراجات الهوائية والجوجيتسو.

يستمر التسجيل في بطولة البادل تنس التي تقام منافساتها في ملاعب مجمع ند الشبا الرياضي، حتى يوم 18 مارس 2022، ويمكن التنافس في البطولة ضمن 6 فئات، ويستمر التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى يوم 25 مارس 2022، وستقام تصفيات البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم على أن تقام المباراة النهائية في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

ويمكن التسجيل في سباق الجري حتى يوم 3 أبريل 2022، ويسمح بالمشاركة في منافسات الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن 8 فئات في سباقي 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبو الأندية ومن يرغب من الهواة، وفي سباق مسافة 5 كيلومترات فئة مخصصة للهواة من الرجال والسيدات غير المسجلين في المنتخبات والأندية.

يستمر التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى يوم 15 أبريل 2022، وتقام منافسات البطولة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتم التنافس فيها ضمن 5 فئات و 4 أوزان.

‏الدراجات الهوائية

يستمر التسجيل في سباق الدراجات الهوائية حتى يوم 10 أبريل 2022، ويتم التنافس في هذه البطولة ضمن 8 فئات مختلفة الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات، والفئة المجتمعية المواطنين، والفئة المجتمعية المواطنات، وفئة أصحاب الهمم دراجات الطريق وأصحاب الهمم دراجات اليد، ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومترًا، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية.

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