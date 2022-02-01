هوفلاند يتصدر «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تصدّر النرويجي فيكتور هوفلاند ترتيب جولة «دي بي وورلد» للغولف، بحسب التصنيف الأسبوعي، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، التي اختتمت أول من أمس في نادي الإمارات للغولف، وهي إحدى بطولات المدرجة في سلسلة رولكس.

ورفع هوفلاند رصيده الإجمالي إلى 1.704.5 نقطة، ليتقدم إلى صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تقام برعاية دي بي وورلد، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار أمريكي.

وتجاوز هوفلاند البلجيكي توماس بيتيرز الذي حصد لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وبات ثانياً برصيد 1.456.2 نقطة، وحافظ الإنجليزي ريتشارد بلاند على المركز الثالث برصيد 889 نقطة.

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