إنهاء عقد مدرب منتخب اليد بالتراضي

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد إنهاء عقد المدرب الجزائري سفيان حيواني المدير الفني لمنتخب الرجال، بالتراضي، نظراً لعدم تحقيق المنتخب الطموحات، بحجز مقعد ضمن المنتخبات الخمسة الآسيوية التي تتأهل لكأس العالم، واحتل منتخبنا المركز التاسع بالبطولة الآسيوية الأخيرة، وتمنى الاتحاد التوفيق للمدرب في مسيرته المقبلة، مثمناً جهوده خلال فترة إدارته الفنية لمنتخبنا بداية من يونيو 2021. وعلم «البيان الرياضي» بأن سفيان حيواني سيدرب فريق الشارقة بدلاً من المصري هاني الفخراني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز