لاعبا «الفجيرة للشطرنج» يتألقان في صربيا

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

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حقق لاعبا نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة خليفة خالد الحفيتي ومحمد سعيد اليليلي، المركزين الثاني والثالث في ثاني بطولات مهرجان براشين الدولي الشتوي للشطرنج والمقام في جمهورية صربيا، والتي اختتمت أول من أمس بمشاركة نخبة من اللاعبين المميزين من عدة دول أبرزها الإمارات، وروسيا، وإيطاليا، وصربيا، وكازاخستان، والهند، ونال الحفيتي واليليلي ست نقاط وهو الرصيد نفسه لصاحب المركز الأول الروسي ارتيم ليبيف، والذي أسهم نظام كسر التعادل بمنحه الصدارة.

وقال المهندس إبراهيم البلوشي الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج: يسعدنا أن النجاحات المتحققة تأتي في بطولة قوية، ما يترجم الجهود المبذولة والتي أسهمت في النجاح والوصول لمنصات التتويج في كل البطولات.

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