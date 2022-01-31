ربع نهائي بطولة شرطة دبي بالتنس الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي لبطولة شرطة دبي للتنس والتي ينظمها نادي ضباط شرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس في البطولة التي تعتبر الأغلى من ناحية الجوائز المالية بين البطولات المحلية، وتعكس أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات الرياضية وسواها في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

ويلعب في فئة الرجال الإماراتيان عمر بهروزيان وعمر أحمدي، في المباراة الأولى، بينما يلعب عبد الرحمن الجناحي مع البريطاني غاريش رايت المصنف الأول في البطولة في المباراة الثانية وتستكمل منافسات الرجال الأربعاء بإقامة مباراتين أيضاً يلعب فيهما الغاني ستيفان واللوكسمبورغي كريستوفر، ويلعب في المباراة الثانية الفرنسي الياس انور مع البريطاني زاك في مباراة قوية حيث يمتلك الأخير تصنيفاً عالمياً متقدماً في فئة الشباب.

وتقام مباريات نصف نهائي السيدات الخميس ويلعب في أولى المباريات البلغارية إيفا بوسعاد مع الهندية بوكديسا، والفرنسية الكساندرا مع الهندية غوناتي.

ويشرف على المباريات الحكم عبد الرحمن حسين من شرطة دبي كحكم عام على المنافسات وفقاً للوائح اتحاد الإمارات للتنس، على أن تختتم البطولة مساء السبت المقبل، وتعد البطولة الحالية ثمرة التفاهمات التي يجريها اتحاد التنس بهدف استكشاف اللاعبين واللاعبات وتطوير ممارسة رياضة التنس في الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز