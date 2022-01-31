تتويج أبطال المرحلة الرابعة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائي

المصدر: وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وتحت شعار "50 عاماً في حب سلطان".. توج خميس المزروعي والي منطقة وادي الحلو، أبطال المرحلة الرابعة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية والتي إمتدت لمسافة 123 كلم من منتجع واحة البداير إلى منطقة وادي الحلو، والتي تعد أكثر مراحل الطواف صعوبة لوجود عدة مرتفعات في مسار السباق.

وبموجب نتيجة المرحلة تصدر باسكال بونهوم "أكاديمية البحرين" الترتيب العام للطواف وتلاه في المركز الثاني بوليه جريجا "شباب الأهلي" والثالث مونيك سيروس من فريق "مايو تايوان".

وشهد سباق المرحلة وشارك في تتويج الفائزين إلى جانب والي منطقة وادي الحلو كل من سعادة أسامة الشعفار نائب رئيس الإتحاد الدولي، رئيس الإتحاد الآسيوي، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وسعادة نبيل محمد عاشور رئيس اتحاد الامارات لكرة اليد، وياسر الدوخي مدير الطواف الدولي، وسعادة سعيد المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وسعيد العاجل الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، وعائشة صالح ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة و محمد النعيمي ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

وجاءت نتائج المرحلة الرابعة..

الطواف الدولي : الأول جلتو توريغروسا "أكاديمية البحرين" والثاني باسكوال بونهوم "أكاديمية البحرين" والثالث مونك سيروس "مايو تايوان".

وبالنسبة إلى قمصان التميز حصل الدراج ياسكوال بونهوم "أكاديمية البحرين" على القميص الأصفر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي وحصل بوليه جريجا "شباب الأهلي" على القميص الأخضر برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وحصل أنس آيت العبدية "الشعفار جميرا" على القميص الأحمر برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحصل الدراج فوموفسكي "طشقند أوزبكستان" على القميص الأبيض لأفضل زمن تحت 23 سنة برعاية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصل أحمد المنصوري "منتخب الإمارات" على قميص علم الإمارات المخصص لصاحب أفضل زمن للمواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وتقام غدا المرحلة الختامية للطواف الدولي وتحمل "القلب الكبير" وذلك تقديراً وامتناناً من مجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة للطواف للإسهامات الخيرية الدولية التي تقدمها مؤسسة "القلب الكبير" التي أسستها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

والمرحلة الأخيرة لمسافة 103 كيلومترات ،وتبدأ الساعة 1 ظهراً من سد الرفيصة في خورفكان وتنتهي في منتزه الشارقة الوطني ، أما بالنسبة لمرحلة الشباب فتقام لمسافة 91 كلم، و تنطلق في الحادية عشر صباحا من أمام "حديقة شيص" وتنتهي في منتزه الشارقة الوطني.

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