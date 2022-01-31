أحمد بن سعيد يتوج هوفلاند بطلاً لـ «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، النرويجي فيكتور هوفلاند بلقب بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» بنسختها الثالثة والثلاثين برعاية Slync.io في نادي الإمارات للغولف، وذلك في ختام أربعة أيام من المنافسات الحماسية التي شهدت مشاركة 132 لاعباً من نخبة نجوم الغولف في العالم.

ونجح النجم النرويجي بحسم النتيجة لصالحه في مواجهة الإنجليزي ريتشارد بلاند بعد لعبة إضافية حبست الأنفاس بحضور آلاف المتابعين على أرض ملعب المجلس، ليحقق أول ألقابه في بطولات سلسلة رولكس، وثاني فوز له في جولة دي بي ورلد في مشاركته الثانية والعشرين. وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عقب انتهاء المنافسات بتسليم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كأس الدلة العربية بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي ومدير عام دي بي ورلد الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وكريس كيرشنر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنصة Slync.io، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية.

نجاحات

من جانبه، أشاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار 33 عاماً، مثمناً نجاحاتها بجميع أنشطتها التنظيمية والفنية وحتى الجماهيرية، والتي أكدتها وصولها للنسخة الحالية، بالإضافة إلى حرص أبرز نجوم اللعبة حول العالم للتواجد في هذا المحفل السنوي، مما يعكس ارتفاع المستوى الفني، في ظل الترقب الكبير خلال أيام البطولة لمعرفة بطل النسخة الجديدة، حيث إنها تكون شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية. ووجه في ختام حديثة الشكر للجنة العليا المنظمة للبطولة، ولكافة اللجان العاملة، وهنأ الفائزين.

وكان هوفلاند قد بدأ الجولة النهائية أمس متأخراً بست ضربات عن المتصدّر، ليسجل في ختام الجولة ضربة بيردي على مسافة 3 أقدام ويحصد الجائزة الكبرى بقيمة 1.36 مليون دولار، فيما أخفق منافسه البالغ من العمر 49 عاماً في التسجيل على مسافة 4 أقدام، ليحلّ في المركز الثاني ويفوز بجائزة قيمتها 880 ألف دولار. وحلّ في المركز الثالث روري ماكلروي، المصنف الثامن عالمياً، مع جائزة بقيمة 504000 دولار بعد الخطأ الذي ارتكبه في الحفرة 18. وقال هوفلاند: «يغمرني شعور كبير بالسعادة بالفوز في البطولة، فرغم الصعوبات التي واجهتني عادت الأمور لتسير في صالحي بالنهاية».

نجوم

من جهته، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت برعاية Slync.io: شهدنا منافسات حماسية على مدار أربعة أيام بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الغولف على أرض ملعب المجلس، وأثبت هوفلاند نفسه لاعباً عالمياً ليحصد لقب البطولة بجدارة بالتزامن مع إدراجها ضمن سلسلة بطولات رولكس المرموقة. وسجلت البطولة بحلّـتها الجديدة إقبالاً مذهلاً مع الجماهير التي رافقت اللاعبين عن كثب واستمتعت بعروض الضيافة الفريدة، لترسخ مكانتها محطة متميزة على أجندة جولة دي بي ورلد.

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