سيطرة إماراتية في افتتاح «دولية الدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيطر أبطال الإمارات نجوم رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2022 وفاتحة فعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - الذي يحتفل هذا العام بمئوية التأسيس 1922 - 2022.

وشهد شاطئ الشروق بجميرا تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع الحدث المثير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022، حيث حقق السباق نجاحاً فنياً وتنظيمياً رائعاً، تمثل في المشاركة القياسية بحضور 70 متسابقاً يمثلون 13 دولة تنافسوا على ألقاب 12 فئة.

واستطاع أبناء الإمارات إثبات علو كعبهم في المنافسة على ألقاب جميع الفئات، حيث تفوقوا وبجدارة على منافسهم معتلين منصات التتويج في الفئات المختلفة جالس وواقف والمهارات المفتوحة في الاستعراضات الحرة والألواح الطائرة.

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