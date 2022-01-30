«بينونة» تحصد لقب اللقايا البكار بـ«مهرجان إكسبو» المرموم

المصدر: دبي - البيان | أبوظبي - محمد صادق

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تواصلت على أرضية تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان إكسبو 2020 لسباقات الهجن الذي يقام برعاية «إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات وإمارة دبي، وتقدم الحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات، ومطر علي بن هويدن رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بجانب أعداد كبيرة من السياح الأجانب، وجمع غفير من زوار إكسبو، الذين توافدوا إلى ميدان المرموم للاستمتاع بمتابعة تحديات سن اللقايا التي أقيمت على مدار سبعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، ضمن المهرجان المخصص لمؤسسات هجن أبناء القبائل والذي يقام بالتزامن على أرضية ميداني المرموم والوثبة.

ونجحت (بينونة) المملوكة لعتيق مطر حسن القبيسي في لفت الأنظار من خلال مشاركتها في أول التحديات للقايا البكار، حيث تمكنت من الحصول على الرمز الغالي ومبلغ مئتي ألف درهم وذلك بعد أن وصلت إلى خط نهاية السباق في زمن وقدره 7:22:7 دقائق. واستطاع (دحام) بشعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي أن يكون على الموعد في ثاني الأشواط وأهدى مالكه الرمز الغالي ومئتي ألف درهم بعد أن حسم معركته في الشوط الرئيسي للقايا الجعدان بتوقيت بلغ 7:18:2 دقائق.

مشاركة

على جانب آخر، تواصلت أمس فعاليات مهرجان إكسبو 2020 لسباقات الهجن، بميدان الوثبة الجنوبي بالعاصمة أبوظبي، والذي يقام على مدار 5 أيام بمشاركة هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأقيمت منافسات سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، على مدار 17 شوطاً في الفترة المسائية، وتم تخصيص رمزين في الشوطين الأول والثاني.

استطاعت «الزود» لجمعة بن عتيق الرميثي، أن تكسب كأس اللقايا الأبكار الرئيسي، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 7:27:1 دقائق، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان الموعد مع «مشغل» لمعالي علي بن حماد الشامسي، ليحرز البندقية والمركز الأول بزمن قدره 7:26:6.

وحصلت «ود» لنادر سالك بالورع العامري، على ناموس الشوط الثالث بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:35:0، ونجح «»زناد«لياسر بن سبعين المحرمي في الفوز بلقب الشوط الرابع بتوقيت قدره 7:32:2، وذهب ناموس الشوط الخامس، إلى»راهيه" لعبيد سالم علي بن هلال المنصوري وقطعت مسافة الشوط في 7:33:2 دقائق. وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم في ميدان الوثبة للهجن بمنافسات سن الإيذاع، يليها غداً الثنايا، ويختتم المهرجان بمنافسات الحول والزمول الأربعاء المقبل.

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