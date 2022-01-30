30 لاعباً في «أقوى رجل» بدبي

المصدر: فائز بجبوج – دبي

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دشن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أول بطولاته التنافسية للعام 2022 بتنظيمه بطولة «أقوى رجل» بصالة سترونغ جيم في دبي بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة، وأقيمت المنافسات بحضور فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأكد فيصل الزعابي نجاح البطولة وتحقيقها الأهداف المرجوة، وقال: بتوجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد بتنظيم العديد من البطولات في مختلف الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد، تم تنظيم هذه البطولة بالتعاون مع صالة سترونغ جيم.

بدوره قال رئيس لجنة الحكام في البطولة خالد الحاي إن المنافسات كانت قوية وخلت من الاعتراضات ما يشكل بداية جيدة للموسم.

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