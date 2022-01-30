البحرين وروسيا تتوجان في «الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أسفرت نتائج بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للكبار والشباب، عن فوز البحرين بالمركز الأول على مستوى الكبار، برصيد 14 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات، وروسيا بصدارة الشباب بمجموع 38 ميدالية ملونة، منها 14 ذهبية، وذلك عقب ختام البطولة التي أقيمت بصالة جوجيتسو أرينا، واستمرت 6 أيام، بمشاركة 555 مقاتلاً ومقاتلة من 68 دولة.

وأقيمت البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً، وحصلت على إشادات دولية واسعة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للوجتيسو والفنون القتالية المختلطة، وشركة بالمز الرياضية.

وحضر ختام البطولة، أول من أمس، وتوج الفائزين، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجستو وmma، رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور البريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وكما حضر المنافسات، اليوناني بانايوتس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وروي بايكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسنغ، وطارق المهيري أمين عام اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وفؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، ومحمد الحوسني أمين عام لجنة الفنون القتالية المختلطة، والنجم العالمي كلارينس سيدروف، ونيكيتا مازيين سائق فريق هانس للفورمولا 1.

اتفاقيات تعاون

وعلى هامش البطولة، وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو وmma، مذاكرات تفاهم مع كل من الاتحاد البحريني، والاتحاد الصربي، والاتحاد الطاجكستاني للفنون القتالية المختلطة، والكونفدرالية البرازيلية للفنون القتالية المختلطة، والرابطة الكاريبية للرياضات القتالية.

وأعرب عارف العواني عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، مؤكداً أن هذا النجاح اعتادت عليه دائماً دولة الإمارات، في كل الأحداث التي تستضيفها، وأضاف: ما تحقق إنجاز كبير، ينسب لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، خاصة أنه تم في وقت قياسي، وهذا بالتأكيد يعزز الثقة الكبيرة من الاتحادات الدولية على قدرات الإمارات التنظيمية.

ولفت الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن تطور الألعاب القتالية في الإمارات، أصبح لافتاً للغاية بفضل الدعم الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة، والجهات المعنية في الدولة، ما يساعد على انتشارها بصورة كبيرة، وتكوين قاعدة عريضة لها.

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