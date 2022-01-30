الظالعي يتابع تحضيرات «عربية الرجبي» بتونس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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غادر قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي يرافقه حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي متوجهان إلى تونس بناءً على دعوة من الاتحاد التونسي للرجبي لحضور اجتماع تنسيقي مع وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان في نطاق التحضير لتنظيم البطولة العربية السابعة للرجال والثانية للسيدات لسباعيات الرجبي المزمع إقامتها بتونس خلال يومي 25، 26 من فبراير المقبل بمشاركة 7 منتخبات للرجال و4 منتخبات للسيدات.

وسوف يعقد الظالعي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارة الاتحاد التونسي للرجبي لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات في كل النواحي المتعلقة بالبطولة واستضافتها.

ووجه قيس الظالعي الشكر والتقدير للاتحاد التونسي للرجبي على هذه الدعوة للالتقاء بوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية باعتبارهم أعلى سلطتين رياضيتين حكومية وأهلية بتونس من أجل الحصول على الدعم الحكومي والإداري لضمان نجاح البطولة قبل أن تبدأ.

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