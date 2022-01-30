شرطة دبي تكرم الفائزين في بطولة الرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج المقدم عبد الله سلطان الجلاف مدير منتخب شرطة دبي للرماية، الفائزين ببطولة منتخب شرطة دبي للرماية في المدينة التدريبية بالروية.

وثمّن المقدم الجلاف، اهتمام معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بتطوير منتخبات شرطة دبي بوجه عام، ومنتخب الرماية بوجه خاص، وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف المرجوة، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، المشرف العام على منتخب الرماية، بتوفير كافة الإمكانات التي تمكنهم من الاحتفاظ بالنتائج المميزة، والحفاظ على المستوى الرفيع، وهو ما أظهره رماة وراميات شرطة دبي في مسابقات البطولة، والنتائج التي تم تحقيقها.

وأكد أن البطولة تهدف إلى رفع مستوى الرماة، ورفد فرق الرماية بالدولة، بالخبرات اللازمة للمشاركة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى الرماية، والدقة والسرعة والزمن، واللياقة البدنية للعناصر الشرطية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية العالية، والمقدرة على التعامل مع مختلف أنواع التحديات في نفس الأجواء وظروف البطولات، مشيداً بمستوى البطولة، والنتائج المحققة، ومهنئاً أبطال البطولة، وجميع من أسهم في إنجاحها.

نتائج

وأسفرت نتائج البطولة في فئة المستجيب الأول «رجال»، عن فوز الملازم سيف محمد راشد الشحي بالمركز الأول، والملازم أول سعيد محمد سعيد الكندي بالمركز الثاني، والملازم سلطان عبد الله محمد الفلاسي بالمركز الثالث، أما في فئة المستجيب الأول «السيدات»، فازت الملازم حمدة أحمد لشكري بالمركز الأول، والعريف أول انتصار غلام محمد غلام بالمركز الثاني، والرقيب أول أسماء أحمد ناصر الكمدي بالمركز الثالث.

أما في فئة تحدي السرعة، فقد فاز الثنائي الرقيب أول سالم حسن علي البلوشي، والعريف أول بلال جمعة بلال، بالمركز الأول، والثنائي العريف أول قاسم محسن مسعد، والعريف أول حمد علي حسين، بالمركز الثاني، في حين نال الثنائي العريف أول محمد مصطفى غلامي، والعريف أول حمد درويش غلوم، المركز الثالث.

أما في فئة المهارات الحركية «الضباط»، فقد حصد الملازم أحمد علي عبد الله المركز الأول، ونال الملازم أول علي حسن درويش المركز الثاني، والملازم عمر محمد الهرمودي المركز الثالث، كما فازت في فئة المهارات الحركية «السيدات»، الوكيل شريفة علي جعفر بالمركز الأول، والملازم فريدة عبد الله الظهوري بالمركز الثاني، والوكيل عزة عبد الله علي الشحي بالمركز الثالث، أما في فئة المهارات الحركية «صف الضباط»، فقد فاز العريف سالم محمد السويدي بالمركز الأول، والرقيب أول حسن إسماعيل الجلاف بالمركز الثاني، والرقيب أول عبد الله محمد المصلحي بالمركز الثالث.

وأعرب المقدم الجلاف عن شكره وتقديره إلى الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، على التنظيم، وحرصهم على تطوير البطولات الفردية والجماعية.

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