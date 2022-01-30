سيطرة إماراتية في افتتاح «دولية الدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيطر أبطال الإمارات نجوم رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2022 وفاتحة فعاليات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - الذي يحتفل هذا العام بمئوية التأسيس 1922-2022.

وشهد شاطئ الشروق بجميرا تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع الحدث المثير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2021-2022، حيث حقق السباق نجاحاً فنياً وتنظيمياً رائعاً، تمثل في المشاركة القياسية بحضور ما يصل إلى أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 13 دولة تنافسوا على ألقاب 12 فئة تقدمهم أبرز نجوم هذه الرياضة المصنفين الأوائل عالمياً، فيما شهدت فئات الناشئين إقبالاً كبيراً وزيادة في عدد المشاركين.

واستطاع أبناء الإمارات إثبات علو كعبهم في المنافسة على ألقاب جميع الفئات، حيث تفوقوا وبجدارة على منافسهم معتلين منصات التتويج في الفئات المختلفة جالس وواقف والمهارات المفتوحة في الاستعراضات الحرة والألواح الطائرة.

وخطف بطلنا المصنف رقم 48 عالمياً راشد سهيل الطاير الأضواء في افتتاح جولات بطولة الإمارات الدولية منتزعاً وبجدارة المركز الأول في منافسات فئة جالس محترفين جي بي 1 متقدماً على بطلنا خليفة خالد بالسلاح الذي حل ثانياً والكويتي راشد الدواس الذي نال المركز الثالث.

كما نجح بطلنا خليفة خالد بالسلاح الذي شارك في فئة ثانية للمحترفين في إحراز المركز الثالث في فئة واقف محترفين جي بي 1 خلف متصدر السباق المتسابق الفرنسي رافائيل مورين الذي حسم المركز الأول والكويتي يوسف العبد الرزاق الذي حل ثانياً.

وحلّق بطل العالم 2021 والمصنف الثاني عالمياً بطلنا راشد علي صالح الملا بلقب الاستعراضات الحرة - فري ستايل منتزعاً إعجاب اللجنة الفنية والجمهور الحاضر ليتفوق على بطلنا عبد الجليل العوضي الذي حل ثانياً والمتسابق المغربي ياسين فضلي الذي أحرز المركز الثالث، فيما كان التفوق في فئة الألواح المائية الطائرة من نصيب بطلنا مانع المرزوقي متقدماً على شقيقه ماجد المرزوقي الثاني وجمال الجناحي الثالث.

لقبان

وجمع عبد الله عبد الرحمن الحمادي بين لقبين في سباق دبي الأول في جالس جي بي 3 متفوقاً على منافسيه جمال الجناحي الثاني وفهد البلوشي الثالث والثاني في فئة واقف جي بي 2 متفوقاً على بطلينا سعيد العوضي الثاني وأحمد الحمادي الثالث.

وتألق بطلنا سلمان يونس العوضي في منافسات فئة جالس جي بي 2 محققاً المركز الأول بعد منافسة شرسة وقوية مع باقي المشاركين ومنهم بطلانا عامر حوير (الثاني) وأبوبكر المري (الثالث)، وحصل بطلنا حريز المر بن حريز على لقب واقف مخضرمين جي بي 2 متفوقاً على البريطاني إيان ويلكسنون الثاني وبطلنا سعود النعيمي الثالث، فيما شهدت منافسات جالس جي بي 4 حصول بطلنا أحمد عيسى الحمادي على المركز الثاني خلف الكويتي أحمد الخضاري.

ولدى الناشئين عاد الامتياز في فئة واقف جي بي 3.3 إلى بطلنا سعود يونس العوضي الذي تفوق على بطلنا الراشد سالم طاهر الثاني والكويتي فارس رمضان الثالث، فيما حصل بطلنا علي عيسى آل علي، على لقب واقف جي بي 3.2 متفوقاً على القطري سلطان الشرشيني الثاني وبطلنا عمر الحمادي الثالث، ونال بطلنا أحمد سالم طاهر المركز الأول في واقف جي بي 3.1 متفوقاً على بطلنا زايد عيسى الحمادي الثاني والكويتي يوسف رمضان الثالث.

وقام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه خالد محسن مشرف السباق وأحمد السويدي بتتويج الأبطال وتسليمهم الكؤوس وميداليات التفوق.

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