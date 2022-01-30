«إكسبو الهجن».. حضور عالمي

المصدر: دبي - ياسر قاسم ــ أبوظبي – محمد صادق

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شهدت انطلاقة فعاليات مهرجان «إكسبو دبي» لسباقات الهجن، في المرموم والوثبة، حضوراً مميزاً من السياح الأجانب، الذين استمتعوا بمتابعة أشواط الحقايق، وتابع اليوم الأول من المهرجان، اغستين مولينا ارامباري سفير جمهورية الأرجنتين وحرمه، شارك في الفعاليات مطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الاحتفاء بـ «إكسبو دبي» الحدث العالمي، وتعزيز التواصل بين الجميع، بجانب تسليط الضوء على التقاليد الإماراتية والتراثية.

وكان التألق والإبداع في المرموم، من نصيب «ثمينة» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد، في الشوط الرئيس للحقاقة البكار، وأهدت مالكها الرمز الغالي، ومئتي ألف درهم، محققة 5:46:3 دقائق، وكسب «غازي» ثاني الأشواط الحقايق الجعدان، مهدياً مالكه محمد علي هزيم المسافري، الإنجاز، ومئتي ألف درهم، وفي 5:48:7 دقائق

حضر الفعاليات علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وإبراهيم عبد الرحيم مستشار أول مكتب المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، وعبد الله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

وشهد الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، منافسات سن الحقايق لمسافة 4 كلم، تنافست خلالها المطايا على الرموز، في الشوطين الرئيسين الأول والثاني، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة في الأشواط الأخرى، وتوجت «جهرة» لمالكها حمد عبد الكريم مزعل السعيد، بناموس أول أشواط المهرجان، وحلقت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس الأول، مسجلة أفضل توقيت زمني، خلال المنافسات، إذ أنهت مسافة الشوط في 5.52.1 دقائق.

وانتزع «هرمز» لمانع علي محمد حماد الشامسي، الناموس الرمز الثاني في المهرجان، وتوج برمز الحقايق القعدان في الشوط الرئيس الثاني، بتوقيت قدره 5.54.5 دقائق.

وحصدت «الذيبة» لشامس ماجد الشامسي، لقب الشوط الثالث بتوقيت 6.02.8 دقائق، فيما انتزع «جلمود» لسعيد بخيت النوبي العامري، ناموس الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس، كان «اليافل» لعبد الله محمد حمد الدرعي، على موعد مع المركز الأول، بتوقيت 5.55.7 دقائق.

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