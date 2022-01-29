العبديه بطل «ثانية طواف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أقيمت اليوم المرحلة الثانية من طواف الشارقة السابع للدراجات. شهد المرحلة وأعطى شارة الانطلاق الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبد اللطيف الفردان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي.

بدأ سباق المرحلة الثانية من أمام «شموس» العقارية وانتهى عند نادي مليحة الثقافي الرياضي،لمسافة 96 كيلومتراً،وحقق الدراج المغربي أنس العبديه من فريق الشعفار جميرا لقب المرحلة،وتلاه حمزة منصوري من منتخب الجزائر،ثم السلوفيني بول جريجا من شباب الأهلي.

وكان الطواف المحلي للشباب، انطلق في التاسعة صباح اليوم لمسافة 71 كيلومتراً، وفاز بالمركز الأول أحمد علي من نادي أبوظبي،وتلاه سلطان سارباز من نادي الشارقة،ثم عبيد الشامسي من نادي الحمرية.

شارك في تتويج الفائزين أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي، ووجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي ورئيس الاتحادين الإفريقي والمصري، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات، و خير الدين برباري رئيس الاتحاد الجزائري، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف وسالم سيف الجاري المدير التنفيذي لنادي الذيد، وعلي موسى ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز